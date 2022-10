Manchester United consigue importante victoria en la Premier League

Los ‘Red Devils’ se imponen dos goles a uno al Everton

Cristiano Ronaldo llega a 700 goles en su carrera a nivel clubes

Everton vs Man United: Cristiano Ronaldo finalmente anotó en la Premier League esta temporada. Un gol histórico. El delantero portugués de 37 años de edad alcanzó los 700 a nivel de clubes, una anotación que marcó la diferencia en la victoria 2-1 del Manchester United ante Everton, de acuerdo con información de The Associated Press.

Cristiano (CR7) ingresó a los 29 por el lesionado Anthony Martial y anotó 15 minutos después tras recibir un pase del brasileño Casemiro. Lo hizo con un remate de zurda rasante que coló entre las piernas de Jordan Pickford, el arquero de la selección de Inglaterra. Tal parece que era la motivación que le hacía falta a escasas semanas del Mundial de Qatar.

Everton vs Man United: Cristiano Ronaldo no ha lucido en su segunda etapa con los ‘Red Devils’

Fue el gol número 144 de Cristiano Ronaldo en dos etapas con el Manchester United. También, suma 450 goles con el Real Madrid, donde vivió la etapa más gloriosa de su carrera, 101 con la Juventus de Italia y cinco con Sporting Lisboa de su país natal, equipo que lo debutó de manera profesional. Y parece que ‘El Bicho’ va por más, aunque no ha lucido como esperaba con los ‘Red Devils’.

Por otra parte, Gianluca Scamacca facturó un bonito gol y West Ham le dio la vuelta al marcador para derrotar 3-1 al visitante Fulham, para su segunda victoria seguida. Scamacca picó el balón sobre el arquero Bernd Leno, en una jugada que precisó de la intervención del VAR para descartar una posición adelantada y que el delantero italiano no había tocado el balón con sus dedos (Archivado como: Everton vs Man United: Triunfo de los ‘Red Devils’ y Cristiano Ronaldo llega a marca histórica).