Si bien Evelyn Beltrán es una de las figuras públicas que suele estar constantemente activa dentro de sus redes sociales compartiendo lo que acontece en su vida diaria con sus cientos de seguidores dentro de dichas plataformas, tal fue este reciente caso.

Ahora la novia de Toni Costa causó gran revuelo dentro de las redes sociales y no precisamente por seguir presumiendo de su amor por el bailarín español, sino que apareció con un aparente cambio de look que provocó de inmediato las reacciones por parte de los internautas.

Evelyn Beltrán cambio de look. La pareja que más ha dado de que hablar es la de Toni Costa y Evelyn Beltrán, pues desde que el bailarín inició un nuevo romance tras su separación con Adamari López, un sin fin de críticas ha recibido hacía su persona así como rechazos por parte de sus seguidores hacía su novia, pero él ha dejado en claro que nada de eso importa.

En el video que compartió la novia de Toni Costa se dejó ver como nunca antes, aparece dentro de una estética y mientras que uno de dos estilistas que estaban junto con ella peinaba su cabello, ella aprovechó para grabarse y mostrar el supuesto cambio de look que se realizó.

¡Adiós a la cabellera larga! Novia de Toni Costa luce nueva imagen

«Los cambios son buenos… Les muestro mi look ¿qué les parece», se lee dentro de la descripción del video, pero eso no fue todo pues el texto sigue. Posteriormente dejó ver que en realidad no se realizó un cambio de imagen sino que era «broma, seguimos trabajando, Johan también hace pelucas para muchas chicas».

Así dejó en claro que no se trataba de un cambio real de imagen, sino que estaba probando una de las pelucas que su estilista de cabecera suele realizar, pero aún así la novia de Toni Costa no se escapó de uno que otro comentario donde la atacaron por su apariencia.