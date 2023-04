Terror en pleno sábado en Dallas

Clientes de un Mall son evacuados por amenazas al centro comercial

“Por precaución, Nordstrom NorthPark está cerrado”

Evacuan Nordstrom Mall Dallas. Momentos de terror vivieron los compradores de un centro comercial en los Estados Unidos, cuando fueron evacuados por las autoridades mientras realizaban sus compras en pleno sábado. Varios agentes fueron enviados para investigar la situación que alarmó en ese momento.

Los hechos ocurrieron en una tienda Nordstrom en un popular centro comercial de Dallas, Texas, cuando los clientes fueron evacuados del lugar mientras la policía investiga las amenazas contra varias tiendas. Hasta el momento no se ha reportado nada sobre las posibles amenazas recibidas.

Evacuan tienda Nordstrom en Mall de Dallas

Cabe mencionar que los oficiales de la policía fueron enviados al centro comercial North Dallas alrededor de las 10:30 am después de que recibió una “amenaza no confirmada”, dijo la policía. Los elementos de la policía no especificó la naturaleza de la amenaza.

Tras haber recibido la llamada de alerta, los oficiales del Departamento de Policía de Dallas ordenaron a los compradores que abandonaran la tienda por departamentos en Northpark Mall en Texas después de recibir una posible amenaza el sábado por la mañana.