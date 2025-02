Escuela Columbine evacuada por incendio a 25 del tiroteo que dejó decenas de muertos

La Columbine High School, ubicada en las afueras de Denver, Colorado, fue evacuada el miércoles por la tarde tras un incendio que se originó en su taller de carpintería.

El incidente ocurrió alrededor de las 11 am, hora local, cuando el fuego comenzó en el área del colector de polvo de madera.

Las llamas fueron controladas en cuestión de minutos gracias a la rápida respuesta de los bomberos, pero la situación generó alarma entre estudiantes, docentes y padres de familia.

Debido a la emergencia, las autoridades tomaron la decisión de evacuar completamente la escuela y suspender las actividades por el resto del día.

NEW: A reported classroom fire at Columbine High School in Littleton, Colorado left at least two firefighters injured. “Some students” are also being evaluated for potential injuries -CBS

Photo: Claira Coleman

