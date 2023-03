Esto fue lo que provocó que de inmediato autoridades pusieran en marcha el desalojo de los residentes para que su salud no se viera afectada debido al alto nivel tóxico que estaban desprendiendo los químicos que fueron catalogados como sumamente peligrosos para su bienestar. Archivado como: Evacuan cientos residentes Milwaukee.

Una de las reporteras de CBS 58 tuvo la oportunidad de hablar con uno de los inquilinos que fueron evacuados durante el sábado pasado por la tarde. “Tenía miedo porque no sabía qué hacer”, fueron las palabras de Matrix Martínez, y agregó que fue notificado mientras trabajaba, “Nos dieron tarjetas de regalo para ayudarnos a mantenernos como mínimo una semana”. Archivado como: Evacuan cientos residentes Milwaukee.

Si bien, el Departamento de Salud de Milwaukee no ha recibido ninguna queja oficial de salud hasta el momento, pero a pesar de ello el comisionado de salud detalló que están tomando “medidas rápidas” para apoyar y desalojar a los inquilinos antes de que se vean dañados de alguna manera.

Evacuan residentes de Milwaukee: Mujeres embarazadas corren más riesgo

Los funcionarios del MHD informaron que las mujeres embarazadas corren mayor riesgo al estar en contacto con las sustancias tóxicas que estaban invadiendo los apartamentos del noroeste de Milwaukee; los niveles elevados de TCE también pueden plantear problemas para las mujeres de 15 a 44 años.

Actualmente las autoridades están trabajando con hoteles no tan cerca del área para que no resulten afectados para albergar a todos los residentes desplazados de sus apartamentos tras soltarse de manera inesperada la sustancia tóxica. Si bien no se sabe cuándo pueden regresar los inquilinos. Archivado como: Evacuan cientos residentes Milwaukee.