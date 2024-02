Terror en Universidad, evacuan el Queens College por amenaza de bomba

«Estas cosas suceden, no con frecuencia, pero suceden, así que tenemos que seguir el camino completo porque Dios no quiera que sea real», mencionó.

«Así que estamos tomando precauciones sólo para asegurarnos de que no sea una bomba», dijo Clement.

La tensión en el área se hizo palpable con la presencia masiva de equipos policiales y de emergencia en Queens College, de acuerdo con Fox New York .

Algunos compartieron sus experiencias en redes sociales, describiendo la evacuación como ordenada pero tensa. Hasta el momento no se han hecho arrestos.

Avión aterriza de emergencia

Este aterrador incidente ocurrió horas después de que un avión de de United Airlines se vio obligado a aterrizar en Chicago, por otra amenaza de bomba.

Imágenes de televisión transmitidas por estaciones de Chicago mostraron el avión aterrizando en O’Hare lejos de la terminal, flanqueado por camionetas negras.

Un pasajero no identificado entrevistado en la televisión local dijo que la tripulación del vuelo anunció el desvío, según The Associated Press.

Aproximadamente dos horas después del vuelo sin explicación, después de lo cual los pasajeros fueron confinados en sus asientos. DA CLICK PARA VER UN VIDEO.