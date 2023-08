Piden evacuar ahora ante inminente llegada de Idalia

Evacuaciones Florida causan emergencia

La precisión de esta información resulta crucial para llevar a cabo una evacuación eficiente y ordenada, minimizando los daños que podrían haber.

Ante la información del huracán Idalia, se estableció que en Florida los equipos de Búsqueda y Rescate Urbano de Florida están preparados.

«Esperamos no tener que necesitar a esa gente. Esperamos que nadie termine en peligro una vez que llegue la tormenta», expresó DeSantis y citó The Sun Us.

«Pero si lo hay, tendremos gente que saldrá allí», revelaron las autoridades. Al igual, se estima que las brigadas estarán en contante vigilancia en las zonas afectadas.