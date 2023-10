Incendio forestal alimentado por vientos arrasa al sureste de Los Ángeles, California

Esto a medida que el incendio destruía tres edificios y dañaba otros seis, aunque aún no estaba claro si entre los inmuebles afectados había viviendas.

Aproximadamente 1.300 viviendas y sus 4.000 residentes se encontraban bajo órdenes de evacuación, de acuerdo a The Associated Press.

Esto en las cercanías de la aldea no incorporada de Aguanga, ubicada en el condado de Riverside.

La lucha contra el Highland Fire

Según información de The Associated Press, afortunadamente, no se han reportado heridos en relación al incendio hasta el momento.

Los vientos que alcanzaban velocidades de 20 a 25 millas por horas, con ráfagas aún más fuertes, propulsaron las llamas y las brasas a través de la hierba y la maleza.

Las cuales se encontraban en un estado de sequedad extrema, agravado por los vientos recientes y la baja humedad en la zona.

Convirtiéndolas en una especie de combustible altamente inflamable para el incendio, de acuerdo con lo expresado por LaRusso.