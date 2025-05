El último hospital en Gaza del Norte cierra tras evacuación forzada

El último hospital operativo en la provincia de Gaza del Norte, el hospital al-Awda en Jabalia, ha dejado de prestar servicios sanitarios tras una orden de evacuación inmediata por parte del ejército israelí.

La evacuación ocurrió el jueves por la noche, después de dos semanas de asedio.

El director del hospital, Dr. Mohammed Salha, informó a la BBC que ahora no hay centros de salud funcionando en la región norte de Gaza.

El hospital al-Awda, uno de los pocos que atendía a los pacientes en una zona devastada por los combates, sufrió constantes bombardeos y disparos durante la tarde del jueves.

