Además se dio a conocer que los estudiantes que conducen serían liberados cerca de las 11:15 am, mientras que los autobuses de Etowah High School llevarían a los alumnos a casa “inmediatamente después de la salida”. Los padres que habitualmente recogen a sus hijos, podrían pasar por ellos en ET Booth Middle School a las 11:30 am.

“Estamos tomando esta amenaza en serio y realizando una investigación completa con mucha precaución. Las fuerzas del orden están llegando a la escuela para barrer el campus”, informó el Distrito Escolar del Condado de Cherokee tras el reporte.