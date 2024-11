Evacuación del Capitolio de Georgia por Fuga de Gas.

El Capitolio Estatal de Georgia fue evacuado el miércoles por la mañana debido a una fuga de gas, justo un día después de las elecciones en las que el ex presidente Donald Trump logró la victoria en el estado.

Según reportó The Atlanta Journal-Constitution, la fuga ocurrió cuando un equipo de construcción dañó una tubería principal de gas en la intersección de Piedmont Avenue y Martin Luther King Jr. Drive, en pleno centro de Atlanta.

Como medida preventiva, las autoridades evacuaron a todo el personal del Capitolio mientras se realizaban trabajos de reparación y aseguramiento del área.

Atlanta Gas Light, la empresa encargada del suministro de gas en la zona, confirmó que una tubería de gas de seis pulgadas fue la que resultó dañada.

BREAKING: Buildings are evacuated near the state Capitol after crews hit a gas line at the intersection of Capitol and MLK. I can see smoke coming from the site. Working to learn more ⁦@FOX5Atlanta⁩ pic.twitter.com/RrNqnaLVx9

— Eric Perry (@Ericperrytv) November 6, 2024