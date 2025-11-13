Eurocopa 2028: Cuándo y dónde se jugará

La Eurocopa 2028 ya tiene definidas sus fechas clave y sedes.

La gran final se disputará el 9 de julio de 2028 en el estadio de Wembley, en Londres, mientras que el partido inaugural será el 9 de junio en Cardiff, capital de Gales.

Así lo confirmó oficialmente la UEFA, que detalló el calendario y la distribución de los encuentros en las cuatro naciones anfitrionas: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda.

Cuatro países y nueve estadios para una edición histórica

La Eurocopa 2028 será un torneo sin precedentes, con nueve estadios distribuidos en ocho ciudades de las Islas Británicas:

Cardiff (Gales)

Dublín (Irlanda)

Glasgow (Escocia)

Newcastle (Inglaterra)

Mánchester (Inglaterra)

Liverpool (Inglaterra)

Birmingham (Inglaterra)

Londres (Inglaterra)

En total, se disputarán 51 partidos con la participación de 24 selecciones europeas divididas en seis grupos.

Los dos primeros de cada grupo avanzarán a octavos de final junto con los cuatro mejores terceros, manteniendo el formato utilizado desde la Euro 2016.

Wembley, el epicentro del desenlace

El mítico estadio de Wembley volverá a ser el escenario de la final, consolidando su estatus como una de las sedes más emblemáticas del fútbol mundial.

Además, el recinto londinense albergará las dos semifinales, programadas para los días 4 y 5 de julio de 2028.

Por su parte, la UEFA confirmó que ocho de los nueve estadios, a excepción de Wembley, acogerán partidos de octavos de final.

Los encuentros de cuartos de final se disputarán en Cardiff, Dublín, Glasgow y Londres, distribuyendo así la emoción por toda la región.

“La Euro 2028 será una celebración del fútbol británico e irlandés. El torneo mostrará la pasión, el talento y la infraestructura de algunas de las ciudades más futboleras del mundo”, destacó un portavoz de la UEFA.