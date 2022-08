Sin esperar más, la psíquica aseguró que el comediante mexicano está muy delicado de salud, más de lo que muchos piensan: “Esto no es para llamar la atención ni es truco publicitario”, reveló, para luego compartir que ve a una persona empoderada que está entre la espada y la pared, entre otras cosas, lo cual significaría que él está pidiendo una cadena de oración para poder salir adelante de esta situación.

Luego de dejar en claro, una vez más, que esta lectura de carta la hace sin faltarle el respeto a nada ni a nadie, en este caso, tanto a Eugenio Derbez como a sus familiares y admiradores, Vieira Vidente comentó lo siguiente: “Visualicé su foto y leí el comunicado que su esposa (Alessandra Rosaldo) mandó, y honestamente, ¿por qué no hacer este video? Ya que vi algo y no podía quedarme así”.

“A través de este medio, quiero informarles que hace un par de días Eugenio tuvo un accidente . Él está bien, sin embargo, las lesiones que sufrió son delicadas y en las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. La operación es my complicada, más no compromete su salud”, se puede leer en el comunicado que se compartió en las redes sociales del artista, pero ¿dijeron la verdad?

“Confiando en Dios él va a estar bien”. Horas después de que se diera a conocer que Eugenio Derbez sería sometido a una intervención quirúrgica, la cual por fortuna no pondría en riesgo su vida , la reconocida psíquica Vieira Vidente revela que hay algo más detrás del estado de salud del comediante, actor y productor mexicano.

Vieira Vidente asegura que el comediante no ha estado sintiéndose bien de salud

Contrario a la imagen que muestra casi todo el tiempo, a decir de Vieira Vidente, Eugenio Derbez no ha estado sintiéndose bien de salud en las últimas fechas: “Él siempre ha sido un hombre muy delgado, pero él es un guerrero, ha sido un hombre fuerte, pero también la edad no lo ayuda mucho”. Cabe destacar que el protagonista de películas como No se aceptan devoluciones, CODA y El Valet está a unos días de cumplir 61 años de edad.

“Eugenio ha tenido uno que otro achaque por ‘dolorcito’ de huesos. Sin embargo, en mis cartas no me sale que, para nada, sufrió un accidente de carro, al contrario, veo otra cosa, y esto ya se veía venir, pues hay algo que no andaba bien y hay ‘gato encerrado’ y ‘manos negras'”, ¿que habrá querido decir la psíquica?