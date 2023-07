Eugenio Derbez quiere a Victoria Ruffo en ‘De viaje con los Derbez’

El actor mexicano fue cuestionado sobre su expareja y madre de su hijo José Eduardo, Victoria Ruffo, sobre una posible participación en el reality show ‘De viaje con los Derbez’. A pesar del drama que vivieron durante años ambos actores, Eugenio no se niega a la posibilidad de compartir el espacio con la actriz.

«Ya veremos si su capítulo tiene rating. Yo feliz de invitarla. Alguna vez en alguna reunión hablamos de que no estaría mal quizá hacer como una cena o una reunión donde invitáramos a las mamás. Entonces en una de esas se platicó pero no lo hemos platicado a fondo y no lo hemos platicado con ellas pero es una buena entrada», confesó Derbez a los medios.