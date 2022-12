El actor mexicano regresa a México luego de un largo tiempo

Eugenio Derbez revela como se siente tras sufrir un grave accidente

Derbez 'se desquita' de Victoria Ruffo luego de que lo llamara 'viejito' Eugenio Derbez 'se pelea' con su ex Victoria Ruffo: El famoso actor mexicano, que además es bastante querido por su público en toda Latinoamérica, está de regreso en su natal México, en donde planea pasar las vacaciones de navidad en compañía de su familia, su hija Aitana y su esposa Alessandra Rosaldo. Y es que el actor arribó hace relativamente muy poco tiempo a tierras mexicanas, y la prensa no tardó en darle el mejor recibimiento al actor de 'La Familia P. Luche', en donde Derbez, habló con las cámaras sobre su accidente, sobre todo lo que ha ocurrido, y no se olvidó de mencionar a su ex Victoria Ruffo. Eugenio Derbez 'se pelea' con su ex Victoria Ruffo: Regresa a tierras mexicanas El actor y director mexicano fue visto llegando con los mejores ánimos en el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde se topó con la prensa y para el programa Ventaneando, hizo revelaciones sobre todo lo que estaba ocurriendo en su vida luego de su accidente. Recordemos que Derbez tuvo un grave accidente el cual, hizo que su hombro se partiera en 17 pedazos, esto ocurrió el pasado mes de agosto. Sin embargo, ahora el actor ha sido visto con bastante mejoría e incluso mejor de ánimos, pues recordemos que él aseguró que estuvo en depresión por un mes.

"Me dio miedo" Eugenio Derbez reveló que, cuando su doctor le dijo que tendría que ser operado se asustó, debido a que le dijeron que tendrían que reemplazar por completo su hombro, sin embargo, el pánico empezó cuando le dijeron que podía ocurrir que su cuerpo rechazara esta nueva pieza. "Me dijo el doctor: 'corres el peligro de que lo rechace tu cuerpo' y uno se hace ideas. Me dio miedo, se partió en 17 pedazos el hombro, fue una herida bastante grave, pero afortunadamente no pasó nada de eso. Ya estoy mejor de ánimo, estuve en depresión como un mes, pero ya estoy bien con el apoyo de mi familia, de Alessandra que me bañaba, me cambiaba y me daba de comer", aseguró el actor a Ventaneando.

Eugenio Derbez 'se pelea' con su ex Victoria Ruffo: ¡Se la regresa! El actor de 'No se aceptan devoluciones' recordó y agradeció las muestras de apoyo que la gente le ha estado dando luego de su accidente, sin embargo, no desaprovechó la oportunidad de mencionar a Victoria Ruffo, ex esposa y madre de su hijo José Eduardo Derbez. Y es que la actriz llamó 'viejito' a Derbez cuando supo de su accidente. ""Se tardó el elevar una oración por mí, pero ya lo hizo. Estoy muy agradecido, hoy elevaré una oración por ella de regreso", dijo. "Oí que dijo que estaba yo viejito y nada más quiero recordarle que ella es mayor que yo, entonces… yo ya solté", comentó refiréndose a Victoria Ruffo.

¿Hará una tregua con su ex esposa? La relación entre Eugenio y Victoria Ruffo ha sido complicada, pues luego de que su matrimonio no funcionara hace muchos años atrás, Eugenio aseguró que por fin podría existir una reconciliación y hacer las pases con su ex, debido a que no permitió que viera a su hijo por un tiempo. Esto fue lo que dijo: "Yo creo que siempre está la posibilidad, yo estaba muy dolido por lo de tantos años que dejé de ver a mi hijo, pero ya hay que soltar", aseguró el ahora esposo de la cantante Alessandra Rosaldo a las cámaras de 'Ventaneando' (HAZ CLICK PARA VER EL VIDEO)

