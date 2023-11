Aseguran que Eugenio Derbez se burló de Victoria Ruffo por su supuesto divorcio

Aunque es bien sabido que no mantiene una buena relación con la mamá de su hijo José Eduardo.

¿Se burló de Victoria Ruffo?

Eugenio Derbez dejó de tomarse la entrevista en serio porque el periodista abordó el tema de manera ingeniosa.

«No sé, me estoy enterando ahorita, me da mucha pena porque hacían una buena pareja, no sé qué haya fallad-o», dijo Eugenio.

De esta forma, el actor evitó una nueva pregunta sobre su famosa expareja y madre de su hijo José Eduardo.

También, logró mantenerse alejado de la controversia sin entrar en detalles sobre el tema y continuó hablando sobre otras cuestiones.