Aunque uno está claro qué fue lo que le ocasionó el accidente pues muchos aseguran que se trataba acerca de que se encontraba jugando con su hijo Vadhir en un juego de realidad virtual y donde por accidente él tuvo una caída, pero aún no hay nada claro.

Eugenio Derbez rehabilitación: Afirma que es muy doloroso

“Vengo saliendo de mi fisioterapia. Ahí voy, muy bien. Traigo a mi chófer de lujo”, dijo mientras apuntaba la cámara a su esposa Alessandra. “Muy bien pero como duele o sea estoy harto de sentir dolor”, comenzó a decir en un nuevo vídeo que compartió por medio de su cuenta de Instagram.

“Una tortura son 2 horas de tortura, de estirarte hasta romper el músculo y lograr que recuperes el movimiento sobre una herida que duele mucho”, agregó afirmando lo mucho que sufre en medio de su recuperación. “No no no lloro todos los días lloro, se me salen las lágrimas, ¿Verdad?”, pregunta a su esposa.