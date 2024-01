Eugenio Derbez manda mensaje tras enterarse que José Eduardo será papá

En respuesta, Eugenio expresó su emoción y sorpresa, admitiendo que no había imaginado que José Eduardo se convertiría en padre.

Tras el anuncio de la futura paternidad de José Eduardo Derbez, las reacciones no tardaron en llegar, especialmente por parte de los miembros de su familia.

¿José Eduardo no quiere ser papá?

Eugenio ha confesado que no tenía idea sobre que su hijo menor quisiera convertirse en padre.

«Yo pensé que no tenía tantas ganas de ser papá, pero lo veo feliz», reveló el comediante y actor mexicano.

«No sabes cómo me ha pedido consejos, me ha hablado, ha estado más en contacto que nunca y eso me hace feliz», dijo Eugenio.

Agregó que «(José Eduardo) va a ser un gran papá, incluso mejor que yo», pues hay que recordar que estuvo alejado de su hijo en la infancia por sus conflictos con Victoria Ruffo.