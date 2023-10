Eugenio Derbez hace polémica revelación y enfurece a Internet

Resurge polémica entrevista de Eugenio Derbez

En la entrevista compartió detalles sobre su incursión en Hollywood y los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su trayectoria.

Sin embargo, una declaración específica durante la conversación ha resurgido con fuerza en las redes sociales y ha generado una amplia controversia.

En dicha entrevista, Derbez comentó: «Les hablas a los jóvenes y les dices ‘no sé, te voy a inventar: ‘oye, necesito que me trabajes mis redes sociales'», comenzó diciendo.

«Tú te ves chavo y le sabes a las cosas, quiero ver si trabajas conmigo’, (el joven responde) ‘sí, claro, ¿cuánto me van a pagar?’. No lo puedo creer, me enoja».