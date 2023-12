Eugenio Derbez fue detenido en el aeropuerto de Nueva York; ¿Qué sucedió?

«Me tienen esperando en lo que revisan mi equipaje porque me encontraron la sandía que me regaló ‘Lady sandía’, en la calle», expresó Derbez.

La fan le obsequió una sandía tallada con el rostro del actor, una obra de arte que Derbez no dudó en elogiar en sus redes sociales.

La Experiencia Cómica en Seguridad

Aunque la situación sonaba seria, el actor rápidamente aclaró que todo se trataba de un malentendido y que no enfrentaba problemas graves.

Derbez explicó en un video publicado en sus historias de Instagram:

«No sabía qué hacer con ella y dije ‘¿qué hago, me la llevo a Los Ángeles o se la doy a un fan de Nueva York y la autografío?'», contó el famoso.

«Entonces le puse la firma, pero ya no me dio tiempo de avisarle a la gente… el caso es que la traje y aquí en seguridad me tienen detenida la sandía y a mí», reveló Derbez.