Eugenio Derbez foto Alessandra. Mientras que todo el mundo sigue hablando de la inesperada boda de JLo y Ben Affleck llevada a cabo en Las Vegas , Eugenio Derbez no deja pasar ninguna oportunidad para mostrar su gran sentido del humor. Recientemente comenzó a circular una fotografía en redes en donde recreó un momento que Jennifer López vivió en su ‘ luna de miel ‘.

Fue mediante su cuenta oficial de Instagram que Eugenio Derbez compartió una fotografía en donde recreó uno de los momentos que la glamurosa JLo vivió durante su noche de bodas, pues al estilo Bennifer el comediante mexicano exhibió a Alessandra Rosaldo posando desde la cama, dejando a la imaginación que no tenía nada de ropa.

Dentro de la descripción de la fotografía que publicó en su Instagram de Alessandra Rosaldo acostada en la cama mientras se cubre únicamente con las sábanas, Eugenio Derbez colocó lo siguiente detonando su humor: “#iykyk Esa es la sonrisa que provoco todas las mañana… cada que me ve en calzones”.

Así fue la reacción de los internautas

En la caja de los comentarios varios usuarios internautas no tardaron en reaccionar al ver que el protagonista de ‘No se aceptan devoluciones’ no tardó en mostrar que no solo JLo podía aparecer desde la cama, e inclusive Aislinn Derbez se sumó a la broma al reaccionar con un corto mensaje.

“Eso es todo Ben… digo papá”, colocó Aislinn Derbez. “Foto estilo a la JLo”, “La JLo de Derbez”, “Jajajaja que no crea la JLo que es a la única que le dibujan una sonrisa cada mañana”, “Que falta de imaginación la copia de jlo”, “Ahora todas quieren tener esa rutina de skin care”, “Ahora resulta que todas amanecen igual”, “JLo Challenge”, compartieron algunos de los internautas. Archivado como: Eugenio Derbez foto Alessandra.