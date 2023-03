¿Lo humillaba?, revelan el primer trabajo de Eugenio Derbez con Chabelo

Derbez cuenta cómo Chabelo lo corrió de su programa

Eugenio Derbez continúo hablando y recordó la vez que Chabelo lo corrió de su programa; “Llevaba muchos años picando piedra, entonces un día me dan oportunidad de estar con Anabel Ferreira, estaba grabando sketches y se me juntó con el ensayo de Chabelo”, si deseas ver el video del programa con Eugenio y Chabelo, haz click AQUÍ.

Tras relatar que era una gran oportunidad y no podía perderla, Derbez no asistió el ensayo y fue con Chabelo a su camerino después, donde este le dijo a Eugenio; “Lo felicito, me da gusto, ojalá le vaya muy bien, pero ya no puede usted seguir conmigo porque mi bebé es mi programa, y quien no se entregue a mi bebé, no me interesa que trabaje conmigo, le deseo toda la suerte del mundo”, recordó Eugenio, si deseas leer una nota relacionada haz click AQUÍ.