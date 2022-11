Eugenio Derbez confiesa que los doctores le dijeron que no podrá levantar su brazo lesionado

“Voy muy bien, hay gente que todavía piensa que estoy en cama pero no, voy muy muy bien mejor de lo que yo esperaba para haber tenido 17 fracturas en esta zona (se señala el hombro). Los doctores me dijeron que no iba a poder yo levantar el brazo más allá del hombro nunca más“, señaló Eugenio Derbez.

Pero con su gran entusiasmo el mismo reveló lo que desea hacer al respecto, “Mi idea es desafiar a los doctores y lograrlo, estoy muy bien”, agregó. Por supuesto que no podía faltar su sentido del humor durante sus declaraciones sobre su recuperación, “Ya me quitaron el cabestrillo… No me han quitado lo ‘cabrestillo’, eso no me lo han quitado, pero ya me quitaron el cabestrillo”. Archivado como: Eugenio Derbez brazo lesionado.