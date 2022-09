A continuación, la integrante del dueto Sentidos Opuestos dijo que por un lado les da risa la versión de que Vadhir golpeó a su propio padre, y por otro lado les da tristeza y les causa alarma: “O sea, ¿hasta dónde es capaz de llegar la gente? Que triste que la verdad no les sea suficiente, que siempre tengan que estar buscando, pues no sé, que es lo que están buscando”, dijo Alessandra Rosaldo con evidente tono de molestia.

A pesar de que el histrión subió recientemente un video a sus redes sociales donde dio su versión de los hechos, muchas personas no le creyeron del todo, y más cuando se difundió el rumor, por parte del youtuber Alejandro Zúñiga, que lo que pasó en verdad fue que Vadhir Derbez golpeó a su propio padre después de una fuerte discusión.

¿Qué está pasando? A poco más de tres semanas de que se diera a conocer que el actor y comediante mexicano Eugenio Derbez sufriera un accidente, por lo que tuvo que ser sometido a una complicada intervención quirúrgica, su esposa Alessandra Rosaldo ofreció una entrevista a diferentes medios de comunicación, quienes la abordaron a su llegada al aeropuerto, donde no le quedó de otra que revelar la verdad.

A pesar de que no le quieren dar mayor importancia a este rumor, la esposa de Eugenio Derbez comentó que todo esto es muy fuerte y muy triste porque hay personas que creen que en realidad Vhadir golpeó a su propio padre: “Hemos recibido mensajes de gente cercana alarmadas diciendo: ‘¿es esto cierto, qué pasó?'”.

“Me da miedo lo que la gente es capaz de inventar”, dice Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez

Un poco más tranquila, aunque sin ocultar su molestia por este rumor, la esposa de Eugenio Derbez confesó que le da miedo lo que la gente es capaz de inventar: “¿Hasta dónde son capaces de llegar con tal de llenar un espacio o con tal de (obtener) likes o seguidores o no sé que es lo que buscan, pero es muy fuerte. Entonces, me preguntó cuánta verdad hay en los medios, igual y ninguna, entonces nada es cierto”.

Luego de que se viera al actor y comediante mexicano muy sensible en su más reciente video, se le preguntó a Alessandra Rosaldo cómo está emocionalmente y así respondió: “Está sensible, él mismo lo dijo, está muy sensible, mucho más de lo que yo lo había visto en todos los años que llevamos juntos, está replanteándose muchas cosas, valorando muchas otras obviamente. Afortunadamente, él nunca había estado en una situación así tan vulnerable de sentirse limitado”.