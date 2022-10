Eugenio Derbez está afrontando dolores ‘nuevos’ tras accidente (VIDEO)

“Claro que ha sido difícil enfrentar todo lo que sucedió, el golpe, la cirugía, los dolores, el alto a su vida y a su rutina, pero está feliz de estar en casa y tampoco está haciendo nada. Obviamente ya se puso a ver mucho material que necesitaba ver, libretos que no había leído, está escribiendo, o sea, quieto no está”, puntualizó. Archivado como: Eugenio Derbez dolores nuevos

Eugenio Derbez dolores nuevos: Alessandra Rosaldo habla sobre las declaraciones de José Eduardo

Asimismo, la prensa aprovechó la presencia de Alessandra para cuestionarla acerca de las declaraciones que José Eduardo ha hecho en varias entrevistas, asegurando que su familia se limitó a explicarle al hijo de Derbez la situación que su papá estaba afrontando al momento del accidente.

"Claro que no. Tantas cosas sucedieron ese día y en ese momento que a lo mejor quedaron mensajes sin contestar, pero no nada se le esconde, a lo mejor no contestamos en el momento y por eso se sintió excluido, pero no de ninguna manera", dijo Alessandra desmintiendo los rumores que aseguran 'ignoran' al actor.