Una estudiante de la Universidad de Georgia se va de vacaciones a México

Un día no despertó, y en el hospital le dieron las peores noticias

Dan a conocer qué le ocurrió y cómo se encuentra

Estudiante de EEUU hemorragia cerebral. se va de vacaciones a México: Las vacaciones de primavera es algo bastante esperado por cualquier estudiante, pues en las famosas ‘Spring Breaks’ suelen vacaciones bastantes americanos en playas de México, algunas veces las fiestas se salen de control y suelen ser bastante controversiales.

Sin embargo, no siempre las cosas salen como se esperan, y es el caso de una estudiante de la Universidad de Georgia, quien decidió darse unas vacaciones en México, sin embargo le pasó lo más inesperado y sufrió un evento bastante inesperado, una hemorragia cerebral.

Estudiante de EEUU hemorragia cerebral: Lizza se fue a vacacionar a México, pero no le salió como esperaba

Cuando la joven esperaba pasar unas gratas vacaciones en México luego de un difícil ciclo escolar en la Universidad de Georgia, ella junto a otro amigos decidieron irse a los Cabos San Lucas para disfrutar del paraíso. Sin embargo, la joven pasó por un momento bastante preocupante.

Según reportó ‘El Imparcial’, la joven a la hora de dormir, se quejó por fuertes dolores en la cabeza, pero al llegar la mañana no despertó, y sus amigos no pudieron hacer nada para que reaccionara. Posteriormente, se daría a conocer lo que le ocurrió, pues no fue solamente un ‘sueño pesado’.