Estudiante universitario desaparecido en Halloween fue encontrado muerto

Hallan cuerpo en Carolina del Sur

Estudiante desapareció en Halloween

Policía confirma identidad del joven

Segun informa USATODAY, Las autoridades de Carolina del Sur confirmaron el hallazgo del cuerpo de Owen Tillman Kenney, un joven estudiante universitario de 19 años que había desaparecido la madrugada del 31 de octubre, día de Halloween.

El caso, que mantuvo en vilo a la comunidad del College of Charleston, llegó a su trágico desenlace tras más de una semana de búsqueda.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Policía de Charleston, el cuerpo fue encontrado en las aguas cercanas a Patriots Point, una zona costera ubicada al este del centro de Charleston.

El descubrimiento se produjo alrededor de las 8:45 de la mañana del 8 de noviembre, cuando unidades de rescate acudieron al reporte de un cuerpo flotando en el agua.

⚠️WARNING: This post discusses suicide. The body of Owen Tillman Kenney, a 19-year-old College of Charleston student who vanished on Halloween, was recovered on Saturday morning. Kenney’s body was discovered in the water near Patriots Point in Charleston, South Carolina,… pic.twitter.com/0WQM4ZIj7m — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 9, 2025



Poco después, el cadáver fue recuperado e identificado oficialmente por la Oficina del Médico Forense del Condado de Charleston como el del estudiante desaparecido.

La confirmación cerró más de una semana de incertidumbre y angustia para familiares, amigos y compañeros de estudio del joven.

Owen Kenney había sido reportado como desaparecido el 1 de noviembre, luego de que sus amigos notaran que no regresaba a casa tras una salida nocturna en el centro de Charleston.

El estudiante fue visto por última vez cerca de King Street y Burns Lane, en el corazón de la ciudad, alrededor de las 2 de la madrugada.