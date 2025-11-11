Estudiante universitario desaparecido en Halloween fue encontrado muerto
Publicado el 11/11/2025 a las 18:57
- Hallan cuerpo en Carolina del Sur
- Estudiante desapareció en Halloween
- Policía confirma identidad del joven
Segun informa USATODAY, Las autoridades de Carolina del Sur confirmaron el hallazgo del cuerpo de Owen Tillman Kenney, un joven estudiante universitario de 19 años que había desaparecido la madrugada del 31 de octubre, día de Halloween.
El caso, que mantuvo en vilo a la comunidad del College of Charleston, llegó a su trágico desenlace tras más de una semana de búsqueda.
De acuerdo con un comunicado del Departamento de Policía de Charleston, el cuerpo fue encontrado en las aguas cercanas a Patriots Point, una zona costera ubicada al este del centro de Charleston.
El descubrimiento se produjo alrededor de las 8:45 de la mañana del 8 de noviembre, cuando unidades de rescate acudieron al reporte de un cuerpo flotando en el agua.
Estudiante desaparecida en Halloween fue identificada
⚠️WARNING: This post discusses suicide.
The body of Owen Tillman Kenney, a 19-year-old College of Charleston student who vanished on Halloween, was recovered on Saturday morning.
Kenney’s body was discovered in the water near Patriots Point in Charleston, South Carolina,… pic.twitter.com/0WQM4ZIj7m
— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 9, 2025
Poco después, el cadáver fue recuperado e identificado oficialmente por la Oficina del Médico Forense del Condado de Charleston como el del estudiante desaparecido.
La confirmación cerró más de una semana de incertidumbre y angustia para familiares, amigos y compañeros de estudio del joven.
Owen Kenney había sido reportado como desaparecido el 1 de noviembre, luego de que sus amigos notaran que no regresaba a casa tras una salida nocturna en el centro de Charleston.
El estudiante fue visto por última vez cerca de King Street y Burns Lane, en el corazón de la ciudad, alrededor de las 2 de la madrugada.
Investigación policial sobre la desaparición del estudiante
Poco después, las cámaras de seguridad registraron su paso por el puente peatonal Ravenel, que conecta el centro de Charleston con Mount Pleasant.
Según la policía, esa fue la última ubicación registrada en su teléfono celular antes de desaparecer.
Las autoridades indicaron que la causa y la forma oficiales de la muerte están pendientes de los resultados de la autopsia.
Sin embargo, los detectives determinaron preliminarmente que Kenney se habría quitado la vida después de caminar por la pasarela del puente Ravenel.
Policía agradece apoyo y pide respeto
El Departamento de Policía de Charleston aclaró que, hasta el momento, no existen indicios de actividad criminal ni de la participación de terceros en la muerte del estudiante.
El jefe de policía de Charleston, Chito Walker, emitió un comunicado en el que expresó su agradecimiento a todos los que participaron en la búsqueda y recuperación del cuerpo.
“Esperamos que este rescate traiga algo de consuelo a una familia que sufre una pérdida inimaginable”, señaló Walker.
Pidió a la comunidad continuar respetando la privacidad de la familia Kenney durante este difícil momento.
College of Charleston ofrece apoyo psicológico
Tras confirmarse el fallecimiento, el College of Charleston ofreció asistencia psicológica y emocional a los estudiantes, profesores y personal afectados por la noticia.
“Los estudiantes pueden recibir ayuda poniéndose en contacto con el Centro de Orientación”, informó la institución en un comunicado publicado en Facebook.
La universidad también destacó que Owen Kenney era un estudiante querido y activo dentro de la comunidad académica.
El campus permaneció en silencio durante el fin de semana, mientras los compañeros encendían velas y dejaban flores en su memoria.
Estudiante desaparecida en Halloween conmueve a Carolina del Sur
Según el Asbury Park Press, Kenney se graduó de una escuela secundaria en Red Bank, Nueva Jersey, antes de trasladarse a Carolina del Sur para cursar sus estudios universitarios.
La noticia de su muerte ha generado un profundo impacto tanto en su ciudad natal como en el College of Charleston.
Familiares y amigos han pedido privacidad mientras enfrentan el duelo por la pérdida del joven.
La policía continúa a la espera de los resultados de la autopsia para cerrar oficialmente la investigación.