Alimentos para Combatir el Estrés: Frutas y Verduras que Mejoran Tu Bienestar

El estrés es un mal que afecta a millones de personas, y muchos no saben que lo que comemos tiene un impacto directo en cómo nos sentimos.

2. La Papaya

Es una fruta tropical popular en toda América Latina, está llena de vitamina C, que no solo fortalece el sistema inmunológico, sino que también combate el daño celular causado por el estrés. Un estudio realizado por la Universidad de Costa Rica encontró que la vitamina C ayuda a reducir la presión arterial, lo cual puede ser una gran ventaja cuando se experimenta estrés prolongado.

3. Los cítricos

como la naranja y el limón, también son conocidos por su alto contenido en vitamina C. Esta vitamina no solo mejora la función inmunológica, sino que también reduce la producción de cortisol. Además, estudios sugieren que consumir cítricos regularmente mejora la función cognitiva y reduce los niveles de ansiedad.