Este documental argentino está basado en uno de los sucesos más impactantes en la historia de dicho país: se trata del robo ocurrido el 13 de enero de 2006 en un banco de Buenos Aires, donde los ladrones lograron escapar del lugar con millones de dólares y joyas, solo para ser delatados tiempo más tarde por la ex esposa de uno de ellos.

Se podrá ver en Netflix Never Have I Ever

Apenas el año pasado, Mindy Kaling, creadora de esta popular serie de adolescentes, confirmó que Never Have I Ever regresaría para una tercera y cuarta temporadas, programadas para 2022 y 2023, respectivamente. ¿A quién elegirá Devi? Podrás descubrirlo a partir del 12 de agosto en el estreno mundial de la tercera entrega de esta serie.

Después de haber sido rechazada por Ben Gross, Devi elige como novio a Paxton, el chico más popular de Sherman Oaks, pero su romance podría estar en riesgo con la llegada de un nuevo e interesante personaje, ¿Cómo será la vida de Devi en esta nueva temporada? ¡Sintonízala a partir del 12 de agosto!