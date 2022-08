En Disney estará Father of the Bride I y II

¿Creciste en los 90’s y quieres sentirte nostálgico? Sintoniza a partir del 12 de agosto dos de las películas de comedia más aclamadas de todos los tiempos; se trata de Father of the Bride y Father of the Bride II, protagonizada por Steve Martin y Diane Keaton, quienes dan vida al matrimonio Banks y están a punto de celebrar la boda de su única hija, Annie.

Esta película gira en torno a las aventuras por las que pasa la familia Banks al momento de recibir la noticia del matrimonio de su hija, quien ha conocido a su prometido por tan sólo tres meses, y tener que lidiar con la personalidad y gustos de su nueva familia política ¡Una aventura que te divertirá de principio a fin!