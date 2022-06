El actor estadounidense ha enloquecido a sus seguidoras

Los secretos que harán a “Lightyear” una película exitosa

¿Está relacionada con el mundo de Toy Story?

La película “Lightyear” tiene todo para convertirse en el siguiente gran éxito de Walt Disney Pictures y más porque el guapísimo actor Chris Evans le dará voz al persona principal. Las fanáticas del intérprete de el “Capitán América” se han encargado que él mismo salga triunfador en la alfombra roja.

The Walt Disney Company es actualmente el gigante del entretenimiento, tiene a exitosas franquicias cómo Marvel y Star Wars. Está asegurado que sus películas siempre serán un éxito en la taquilla, pues no se conoce una producción que no recaude millones en su primera semana de estreno.

¡Lightyear sorprende a todos!

El pasado miércoles 8 de junio, Lightyear tuvo su estreno mundial, la alfombra morada estuvo llena de celebridades cómo Chris Evans, Keke Palmer y James Brolin que estuvieron presentes en la premier de la nueva película de Disney y Pixar. Los fanáticos están ansiosos por poder verla en la pantalla grande.

Chris Evans ya no es el Capitán América. Ahora es Buzz Lightyear: El icónico cadete espacial de Toy Story, quien ahora tiene su propia película inspirada en las aventuras del personaje dentro de ese universo. Esta nueva cinta recién tuvo su premier mundial donde vimos al actor en lo que es posiblemente su mejor look a la fecha, y no es muy fácil de describir con pocas palabras.