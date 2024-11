Estrella de Discovery Channel es arrestada tras una persecución.

Chad Ollinger, conocido por su participación en el programa de Discovery Channel Mystery at Blind Frog Ranch, se le arrestó en Texas tras una persecución policial que involucró tanto una huida en motocicleta como a pie.

El incidente ocurrió la noche del lunes, alrededor de las 9 p.m., cuando Ollinger, montado en su motocicleta Harley Davidson negra, presuntamente pasó un semáforo en rojo frente a un coche policial no marcado.

Según informes de TMZ, las autoridades intentaron detenerlo, pero Ollinger inicialmente se negó a detenerse, lo que provocó una breve persecución.

Cuando finalmente se detuvo, presuntamente abandonó la motocicleta y huyó a pie, con la policía siguiéndolo de cerca. Los agentes lograron alcanzarlo y arrestarlo poco después.

Discovery Channel Star Chad Ollinger Arrested for Allegedly Evading Police | Click to read more 👇 https://t.co/pAJI41af65

— TMZ (@TMZ) November 27, 2024