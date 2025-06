Esto le pasa a tu cuerpo si comes una manzana todos los días

8. ¿Reemplaza al médico?

No exactamente. Un estudio en EE. UU. con casi 9,000 personas concluyó que quienes comían manzanas todos los días no visitaban menos al médico.

Pero sí tomaban menos medicamentos recetados, lo cual también es un buen indicador de salud general.

Comer manzanas no es una cura mágica, pero definitivamente es un hábito saludable.

Son accesibles, económicas, duraderas y están llenas de nutrientes que pueden ayudarte a llevar una vida más sana.

Y lo mejor: no necesitas refrigerarlas para conservarlas.

Y tú, ¿comes manzanas todos los días o eres más de otras frutas? ¿Cuál es tu favorita?

FUENTE: BBC Future: Is an apple a day really good for your health? / Revisión de estudios: Critical Reviews in Food Science and Nutrition (2017, 2022)