Cabe recordar que Jenni Rivera y el exbeisbolista Esteban Loaiza se casaron en 2010, pero apenas dos años después, fue la cantante quien pidió el divorcio. ¿La razón? Había visto ‘cosas raras’ y no era feliz en su matrimonio. También, se rumoró que entre él y Chiquis había una relación.

En entrevista exclusiva para Despierta América , la cual está disponible en las redes sociales de este exitoso programa televisivo de Univisión , el ex de Jenni Rivera se dio tiempo también para hablar de su nueva vida, aunque para muchos no pasó desapercibido su deteriorado estado físico.

Y respecto a cómo recuerda a quien fuera su esposa, Jenni Rivera, quien el sábado 2 de julio hubiera cumplido 53 años de edad, así respondió: “Muchas cosas positivas, lástima lo que pasó, y ya pasaron bastantes años, que en paz descanse, y como siempre lo he dicho, siempre tengo en el corazón y en la mente que nunca sabes lo que pueda pasarle a uno…”.

El ex de Jenni no quiso hablar de su vida amorosa

Podría decirse que el exbeisbolista ya no quiso entrar en más detalles sobre cómo recuerda a Jenni Rivera, aparte de dejar en claro, con toda amabilidad, que no iba a hablar de su vida amorosa. Algunos de los conductores del segmento Sin rollo, de Despierta América, no desaprovecharon la ocasión para expresar su punto de vista, entre ellos, Monse Medina.

“Me atrevo a decir que él quizás aprendió de ese ‘primer round’ (refiriéndose a su matrimonio con Jenni) que vivió y él ahorita está siendo más prudente con su vida personal”. Por su parte, el fashionista español Jomari Goyso fue contundente al decir que el exbeisbolista no aportó absolutamente nada en esta entrevista y que es de las personas que intentan complacer a quien lo está entrevistando (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).