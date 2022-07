Un repartidor de UPS identificado como Esteban Chávez Jr. murió de calor dentro de su vehículo.

La tragedia ocurrió mientras cumplía su jornada laboral.

La víctima habría estado en coma durante más de 20 minutos hasta que alguien lo halló.

Un conductor de UPS identificado como Esteban Chávez Jr. murió dentro de su vehículo mientras trabajaba después de colapsar por el calor en el sur de California, un trágico suceso que ocurrió tan sólo un día después de su cumpleaños número 24, indicó un reporte del diario New York Post.

Esteban Chávez Jr., de 24 años, estaba entregando paquetes en Pasadena en la tarde del pasado sábado 25 de junio cuando se desmayó dentro de su camión mientras las temperaturas se elevaban a más de 90 grados, indicó ABC7. Su familia cree que podría haber sufrido un golpe de calor y que estuvo en coma durante más de 20 minutos antes de que alguien lo hallara y pidiera ayuda.

“Un dolor que nunca va a desaparecer”

“Todo esto es tan repentino”, comentó el afligido padre Esteban Chávez Sr. a ABC 7, también citado por el New York Post. “Él acababa de cumplir 24 años el viernes y terminó falleciendo el día después. Me duele no haber estado ahí para recoger a mi hijo. Me duele mucho. Pero me gusta pensar que Dios tenía un llamado para él. Dicen que los buenos mueren jóvenes. Estoy seguro de que mi hijo era uno de ellos”.

De acuerdo con el reporte del Post, el padre también agregó: “Duele, es un dolor que nunca va a desaparecer. Y eso es algo que no le deseo a nadie: tener la experiencia de perder a tu hijo”. La causa de la muerte del joven todavía estaba siendo investigada por los funcionarios médicos, mencionó ABC7.