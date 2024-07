Estampida en evento religioso deja 116 muertos en la India (IMÁGENES SENSIBLES)

Fueron a ver al gurú Bhole Baba

La mayoría de las víctimas son mujeres y niños

Más de 800 personas resultaron heridas

Miles de personas en una reunión religiosa en la India se apresuraron a salir de una carpa improvisada, provocando una estampida que mató al menos a 116 personas y dejó a decenas de heridos, dijeron las autoridades.

No estaba claro de inmediato qué desencadenó el pánico tras un evento con un gurú hindú conocido localmente como Bhole Baba, según The Associated Press.

Informes de noticias locales citaron a autoridades que dijeron que el calor y la sofocación en la carpa podrían haber sido un factor.

Un video del suceso mostró que la estructura parecía haberse derrumbado.

Estampida en la India deja decenas de víctimas

Al menos 116 personas murieron, la mayoría de ellas mujeres y niños, dijo Prashant Kumar, director general de policía en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India, donde ocurrió la estampida.

Más de 80 personas resultaron heridas y fueron ingresadas en hospitales, dijo el oficial superior de policía Shalabh Mathur.

“La gente empezó a caer una sobre otra, una sobre otra. Los que fueron aplastados murieron. La gente allí los sacó”, dijo la testigo Shakuntala Devi a la agencia de noticias Press Trust of India.

Los familiares lloraban angustiados mientras los cuerpos de los muertos, colocados en camillas y cubiertos con sábanas blancas, se alineaban en los terrenos de un hospital local.