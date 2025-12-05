¡Cuidado con las estafas por teléfono! Aumentan llamadas fraudulentas de Medicare: lo que debes saber
Publicado el 12/05/2025 a las 14:42
- Aumentan las llamadas fraudulentas dirigidas a beneficiarios de Medicare.
- Las personas mayores hispanas están entre las más vulnerables.
- Autoridades advierten sobre tácticas y cómo protegerse.
Durante el Período de Inscripción Abierta de Medicare, que ocurre del 15 de octubre al 7 de diciembre, se incrementa la actividad de estafadores que buscan robar dinero o información personal.
La Comisión Federal de Comercio advierte que los intentos se vuelven más agresivos y sofisticados, afectando especialmente a adultos mayores.
Entender cómo funcionan estos engaños es fundamental para evitar caer en prácticas delictivas que impactan directamente el bienestar financiero y la seguridad de los beneficiarios.
Cómo operan las estafas telefónicas de Medicare
Los estafadores llevan años enfocándose en personas mayores, haciéndose pasar por funcionarios de Medicare o representantes de planes mejorados.
Durante la Inscripción Abierta, aprovechan que muchas personas están revisando opciones de cobertura y medicamentos, lo que hace más fácil disfrazar comunicaciones fraudulentas entre mensajes legítimos.
Para algunas víctimas, las llamadas son constantes, dejando sus teléfonos prácticamente inutilizables.
Otras descubren días después que sus cuentas fueron vulneradas, aun cuando no recuerdan haber compartido información personal.
Según autoridades, los estafadores buscan ampliar la cantidad de información pirateada, incluso cuando las personas no proporcionan datos voluntariamente.
Una táctica habitual consiste en llamar inesperadamente, utilizando un tono profesional y pidiendo datos bajo el argumento de que necesitan “actualizar” o “reemplazar” su tarjeta de Medicare.
Solicitan números de cuenta bancaria, tarjeta de crédito o el número de Medicare, cuando en realidad las tarjetas son gratuitas y se envían automáticamente por correo. Medicare no llama para pedir pagos ni información confidencial.
Señales de alerta y fraudes de seguro médico más comunes
Los estafadores a menudo manipulan el identificador de llamadas, haciendo aparecer el nombre o número de Medicare para generar confianza.
Esta técnica permite que la llamada parezca legítima, aunque provenga de una fuente fraudulenta. Por eso, las autoridades recomiendan colgar y verificar directamente llamando al 1-800-MEDICARE.
También existen fraudes que utilizan mensajes de texto o correos electrónicos, ofreciendo supuestas mejoras de cobertura o descuentos.
Su objetivo es recopilar datos suficientes para robar identidades o cobrar servicios fraudulentos a través de empresas falsas vinculadas a Medicare.
Impacto en la comunidad latina
La población hispana mayor enfrenta barreras adicionales, como limitaciones de idioma, acceso restringido a plataformas digitales y desconocimiento sobre reglas oficiales de Medicare.
Esto facilita que los estafadores manipulen conversaciones haciéndose pasar por personal de asistencia en español, lo que aumenta el riesgo de que las familias compartan datos sensibles sin darse cuenta.
Cuando los estafadores acceden a información bancaria, pueden afectar el presupuesto de familias que dependen de beneficios para cubrir medicinas, consultas médicas y gastos básicos. La prevención en español se vuelve esencial para mitigar estos impactos.
Qué dicen las autoridades
Según la Asociación Internacional de BBB, las denuncias por llamadas fraudulentas aumentaron un 40 %.
La FCC recibe entre 5,000 y 6,000 quejas al año sobre estafas relacionadas con Medicare o Medicaid. Las agencias coinciden en que la educación y la verificación directa son las herramientas más efectivas para reducir los riesgos.
Qué sigue
Durante toda la temporada de Inscripción Abierta y el resto del año, las autoridades continuarán monitoreando reportes y alertando sobre nuevas tácticas.
Se espera un refuerzo en campañas informativas para adultos mayores, especialmente en español, con el fin de prevenir estafas y asegurar que los beneficiarios accedan a información confiable.