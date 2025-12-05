¡Cuidado con las estafas por teléfono! Aumentan llamadas fraudulentas de Medicare: lo que debes saber

Aumentan las llamadas fraudulentas dirigidas a beneficiarios de Medicare.

Las personas mayores hispanas están entre las más vulnerables.

Autoridades advierten sobre tácticas y cómo protegerse.

Durante el Período de Inscripción Abierta de Medicare, que ocurre del 15 de octubre al 7 de diciembre, se incrementa la actividad de estafadores que buscan robar dinero o información personal.

La Comisión Federal de Comercio advierte que los intentos se vuelven más agresivos y sofisticados, afectando especialmente a adultos mayores.

Entender cómo funcionan estos engaños es fundamental para evitar caer en prácticas delictivas que impactan directamente el bienestar financiero y la seguridad de los beneficiarios.

Cómo operan las estafas telefónicas de Medicare

Los estafadores llevan años enfocándose en personas mayores, haciéndose pasar por funcionarios de Medicare o representantes de planes mejorados.

Durante la Inscripción Abierta, aprovechan que muchas personas están revisando opciones de cobertura y medicamentos, lo que hace más fácil disfrazar comunicaciones fraudulentas entre mensajes legítimos.

Para algunas víctimas, las llamadas son constantes, dejando sus teléfonos prácticamente inutilizables.

Otras descubren días después que sus cuentas fueron vulneradas, aun cuando no recuerdan haber compartido información personal.

Según autoridades, los estafadores buscan ampliar la cantidad de información pirateada, incluso cuando las personas no proporcionan datos voluntariamente.

Una táctica habitual consiste en llamar inesperadamente, utilizando un tono profesional y pidiendo datos bajo el argumento de que necesitan “actualizar” o “reemplazar” su tarjeta de Medicare.

Solicitan números de cuenta bancaria, tarjeta de crédito o el número de Medicare, cuando en realidad las tarjetas son gratuitas y se envían automáticamente por correo. Medicare no llama para pedir pagos ni información confidencial.