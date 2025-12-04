¡Cuidado con ofertas navideñas online! FBI advierte de estafas por Gmail y Outlook
Publicado el 12/04/2025 a las 14:01
- El FBI alerta sobre un aumento de estafas navideñas online.
- Las pérdidas superan cientos de millones cada año.
- Recomiendan extremar cuidados ante ofertas y correos sospechosos.
El FBI difundió una advertencia nacional sobre el incremento de estafas relacionadas con compras en línea durante la temporada navideña.
Según la agencia, miles de personas pierden dinero e información personal cada año debido a correos falsificados, sitios fraudulentos y transacciones manipuladas.
La alerta destaca que los delincuentes están utilizando correos en Gmail, Outlook y redes sociales para atraer a consumidores con descuentos irreales. El mensaje es contundente: la temporada de fiestas es también temporada alta para los estafadores.
Cuidado con estafas navideñas online: los fraudes más comunes
El FBI explica que las Estafas navideñas online se presentan en distintas modalidades.
- Una de las más frecuentes es la estafa de no entrega: el comprador paga por un artículo que nunca recibe.
- Otra es la estafa de impago, en la que el vendedor envía el producto, pero jamás recibe el dinero.
También figuran los fraudes en subastas, cuando el producto no coincide con lo publicado, y el fraude con tarjetas de regalo, donde se solicita un pago con tarjetas prepagadas difíciles de rastrear.
El Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) informó que solo en 2024 las estafas por impago y no entrega sumaron más de 785 millones de dólares en pérdidas.
A esto se agregan 199 millones adicionales derivados del fraude con tarjetas de crédito.
La tendencia es clara: cada temporada navideña el volumen de fraudes crece y los métodos se diversifican para engañar a consumidores desprevenidos.
Compras navideñas seguras: cómo evitar riesgos
El FBI ofrece varias recomendaciones para mantener compras navideñas seguras en internet:
- La primera es desconfiar de enlaces sospechosos enviados por correo electrónico, sitios web o redes sociales.
- Muchas estafas de phishing buscan que el usuario revele información como contraseñas, nombres completos o números bancarios.
- Otra recomendación es verificar siempre la autenticidad de un sitio.
La dirección debe incluir https, y cualquier variación mínima en la URL puede indicar una página falsa. También se aconseja investigar reseñas si es la primera vez que se compra en una tienda, especialmente si los precios parecen demasiado bajos para ser reales.
En mercados digitales y subastas, es importante revisar valoraciones de compradores y vendedores. Aquellos con calificaciones negativas o inexistentes representan un riesgo mayor.
El FBI también advierte sobre perfiles que dicen residir en Estados Unidos, pero luego responden desde el extranjero con excusas como emergencias o viajes de negocios.
Impacto en la comunidad latina que compra en línea
La comunidad hispana es particularmente vulnerable, ya que un gran número realiza compras navideñas en línea buscando precios accesibles.
Las ofertas agresivas y los anuncios en español pueden ser utilizados por estafadores para generar confianza.
Además, si el consumidor se siente menos cómodo leyendo textos detallados en inglés, podría pasar por alto señales de alerta como errores en direcciones web o solicitudes de pago inusuales.
Esto convierte a los latinos en objetivo frecuente para fraudes relacionados con envíos, tarjetas de regalo o sitios falsificados que venden productos populares durante las fiestas.
Cómo pagar de manera segura y evitar pérdidas
El FBI recomienda evitar pagos directos a vendedores y nunca usar tarjetas de regalo como método de pago.
- En lugar de ello, se aconseja usar tarjetas de crédito, ya que permiten disputar cargos fraudulentos.
- También recomienda monitorear estados de cuenta y solicitar números de seguimiento de todos los envíos.
Para quienes venden, es clave confirmar que la dirección del titular coincida con la de envío. En caso de discrepancias, podría tratarse de una compra fraudulenta.
Qué sigue
El IC3 prevé un incremento de denuncias durante los primeros meses del año, siguiendo el patrón de temporadas anteriores.
Con el crecimiento de las compras digitales, el FBI insiste en que la prevención es la única defensa real.
Saber identificar señales de alerta es fundamental para lograr compras navideñas seguras y proteger el bolsillo durante las fiestas.