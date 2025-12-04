¡Cuidado con ofertas navideñas online! FBI advierte de estafas por Gmail y Outlook

El FBI alerta sobre un aumento de estafas navideñas online.

Las pérdidas superan cientos de millones cada año.

Recomiendan extremar cuidados ante ofertas y correos sospechosos.

El FBI difundió una advertencia nacional sobre el incremento de estafas relacionadas con compras en línea durante la temporada navideña.

Según la agencia, miles de personas pierden dinero e información personal cada año debido a correos falsificados, sitios fraudulentos y transacciones manipuladas.

La alerta destaca que los delincuentes están utilizando correos en Gmail, Outlook y redes sociales para atraer a consumidores con descuentos irreales. El mensaje es contundente: la temporada de fiestas es también temporada alta para los estafadores.

Cuidado con estafas navideñas online: los fraudes más comunes

El FBI explica que las Estafas navideñas online se presentan en distintas modalidades.

Una de las más frecuentes es la estafa de no entrega: el comprador paga por un artículo que nunca recibe.

Otra es la estafa de impago, en la que el vendedor envía el producto, pero jamás recibe el dinero.

También figuran los fraudes en subastas, cuando el producto no coincide con lo publicado, y el fraude con tarjetas de regalo, donde se solicita un pago con tarjetas prepagadas difíciles de rastrear.

El Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) informó que solo en 2024 las estafas por impago y no entrega sumaron más de 785 millones de dólares en pérdidas.

A esto se agregan 199 millones adicionales derivados del fraude con tarjetas de crédito.

La tendencia es clara: cada temporada navideña el volumen de fraudes crece y los métodos se diversifican para engañar a consumidores desprevenidos.