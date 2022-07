“Si recibiste una llamada de parte de ICE, no estás solo. (Y, para que conste, no eran ellos los que te estaban llamando). Hay unos estafadores que se están haciendo pasar por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS)”, comienza diciendo el comunicado .

¿Cómo funciona la estafa?

Según la CTF, “la estafa funciona de la siguiente manera: te llaman o te envían un email para decirte que infringiste la ley de inmigración. O que tus datos de identidad son incorrectos o están desactualizados. O que adeudas unos cargos o que tienes que pagar una fianza de inmigración”.

Posteriormente, “si no les das la información que desean, te amenazarán con alertar a la policía o con hacerte deportar. Y te dirán que no hables con nadie sobre el tema, lo cual significa que no puedes corroborar su historia”. Entonces, ¿qué debe hacer en estos casos?