estadounidenses en Canadá participarían en elecciones de EE.UU.

A medida que se acercan las elecciones presidenciales en Estados Unidos, más de 600,000 estadounidenses que residen en Canadá se preparan para ejercer su derecho al voto.

Con un virtual empate en las encuestas entre la actual vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, cada voto cuenta más que nunca.

Steve Nardi, vicepresidente internacional de Democrats Abroad (DA), destaca la importancia de la comunidad expatriada.

«Hay más votantes en Canadá que en Minnesota. Cada voto es crítico», explica. En 2020, Biden ganó Georgia por solo 11,500 votos, mientras que los expatriados en el estado emitieron 18,000.

According to poll the majority of Canadians (64 per cent) would vote for Kamala Harris in U.S. election. Only 21 per cent would Donald Trump. pic.twitter.com/NqooXiPmnh

— 6ixBuzzTV (@6ixbuzztv) October 25, 2024