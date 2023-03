El estadounidense aseguró en TikTok: “Los mexicanos están enojados porque dije que sus tacos y su comida tradicional son altas en calorías porque la sobre cocinan, así se ve la tortilla si la fríes de más, y después le pone salsa o crema para hacerlo ‘saludable’, no, no lo es, para ya”.

Usuario responde a las declaraciones del estadounidense

“Señor Barragan” no se quedó de brazos cruzados y salió a defender la gastronomía mexicana, quien declaró lo siguiente, “Mira Andrew, parece que quieres un poco de atención así que déjame dártela, para empezar, mexicano no es una raza, es una nacionalidad, claramente suena como si no supieras nada sobre la cocina mexicana”, añadió, si deseas ver el video de la respuesta al estadounidense, haz click AQUÍ.

Sin embargo, las cosas no quedarían ahí, el usuario terminó por tundirlo diciendo: “Parece que te falta algo de cultura, hermano, porque solamente estás generalizando al pueblo mexicano, en Estados Unidos hay sobrepeso, no tiene nada que ver la comida mexicana, podría rebajarme a tu nivel pero no voy a hacerlo, todo este asunto del villano malvado que tienes va a llamar la atención pero no de la manera que quieres”, concluyó el usuario, si deseas leer una nota relacionada, haz click AQUÍ. Archivado como: estadounidense tiktok mexicanos gordos.