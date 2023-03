Tras el reciente secuestro efectuado en frontera mexicana, nuevamente la tragedia invade ambos países.

Los hechos ocurren en plena temporada de Spring Break

El trágico escenario se registró en Puerto Morelos, Cancún.

Durante las últimas horas se propagó lamentable información que confirmaría trágicos hechos registrados en el país azteca. Ahora, se trataría de un estadounidense menor de edad quién es baleado en destino turístico de México, le brindamos los detalles.

Según reportes de la Agencia The Associated Press, un turista estadounidense fue baleado en la pierna por agresores no identificados en un destino turístico de la costa caribeña mexicana, informaron el martes los fiscales del estado de Quintana Roo.

Estadounidense menor de edad es baleado en destino turístico de México

El incidente se produjo en la localidad de Puerto Morelos, ubicada al sur de Cancún. Varios sospechosos se acercaron al estadounidense alrededor de la medianoche del lunes y le dispararon en la pierna, informaron los fiscales. El motivo sigue bajo investigación.

El estadounidense herido fue trasladado a un hospital de Cancún para que recibiera atención médica, y, al parecer, su lesión no ponía en riesgo su vida. Según detalles proporcionados por El Heraldo de México, el afectado fue un menor de edad, originario de Wisconsin, Estados Unidos.