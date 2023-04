Estados Unidos y México se enfrentan en un encuentro amistoso

Diego Cocca tiene su primera gran prueba

¿Quién se lleva la victoria?

Estados Unidos vs México amistoso. La primera gran prueba para el nuevo técnico de la Selección Mexicana, Diego Cocca quien enfrentó este miércoles a los Estados Unidos en un partido amistoso del Clásico de la Concacaf. Cabe recordar que tras no ser fecha FIFA, los equipos no pudieron convocar a jugadores que militan en Europa.

Los mexicanos buscarán ponerle fin a una racha de cuatro partidos sin poder ganarle a Estados Unidos cuando el miércoles se enfrenten en una exhibición en Glendale, Arizona, en el que ninguno de los dos rivales podrá contar con sus mejores jugadores por no ser fecha FIFA.

Estados Unidos vs México amistoso: Ambas selecciones empataron a un gol

Siendo un apretado juego, los mexicanos se fueron adelante en el marcador hasta la segunda mitad, cuando un error de la defensa estadounidense provocó que el delantero Uriel Antuna robara el balón y fuera solo contra el arquero. El lagunero colocó la pelota esquinada y así adelantó al Tricolor.

Luego de caer la anotación de la Selección Mexicana, los dirigidos por Anthony Hudson intentaron desesperadamente buscar el empate, y así sucedió al minuto 81. Cuando el delantero Jesús Ferreira aprovecha para empujar el balón al fondo de la red y colocar el 1 por 1, marcador que sería el definitivo en este Clásico.