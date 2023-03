Estados Unidos vs Japón. Inicia la gran final del Clásico Mundial de Béisbol , en donde los equipos de los Estados Unidos enfrentan a los motivados de Japón quienes dejaron en el camino a México en un gran juego de Semifinales. Por lo que ha sido un encuentro bastante parejo entre ambas escuadras para definir al campeón.

Previo a la final del martes entre Estados Unidos y Japón, el comisionado de MLB Rob Manfred dijo que se tendrá persuadir a los dueños de los clubes y los gerentes generales para facilitar una mayor participación de lanzadores en las selecciones. Desde su estreno en 2006, el Clásico se ha escenificado en marzo, poco antes del arranque de la temporada regular en MLB, Japón y Corea del Sur. Archivado como: Estados Unidos vs Japón

Muchos equipos de MLB impidieron la participación de lanzadores para que se concentren en el inicio de la temporada con sus clubes.”Desde una perspectiva competitiva, creo que lo más importante es seguir trabajando con nuestros clubes, sobre el pitcheo”, dijo Manfred. “Desde luego, los peloteros que tenemos ahora son excelentes, pero nos gustaría que los lanzadores tengan la misma calidad que los jugadores de posición”. Archivado como: Estados Unidos vs Japón

“Nos duele la cabeza de hablar tanto sobre las fechas”, dijo Manfred. “No hay un momento perfecto. Realmente no se puede después de los playoffs por la larga inactividad de muchos peloteros. Se planteó hacer algo a mitad de campaña. En un punto medio, aunque no sea perfecto, este el mejor momento”.

“Es una muestra de lo mucho que valoran el torneo”

Dos astros de MLB se lesionaron durante el Clásico. El cerrador de los Mets Edwin Díaz se lastimó la rodilla durante la celebración de una victoria de Puerto Rico la semana pasada y se sometió a una operación que le costará toda la temporada. El segunda base de Houston José Altuve sufrió una fractura del pulgar de la mano derecho al recibir un pelotazo en la derrota de Venezuela en los cuartos de final y necesita una cirugía que podría dejarle fuera por un tiempo aún no determinado.

“Quizás el mejor testimonio fue la respuesta de los jugadores tras la desafortunada lesión de Díaz, cómo salieron para apoyar al torneo”, señaló Manfred. “Es una muestra de lo mucho que valoran el torneo”. Añadió que el Clásico seguirá cubriendo las pólizas de seguro de los peloteros que representan a sus selecciones. “No se puede montar este torneo sin el seguro para los jugadores”, dijo. “Ya es bastante que los equipos asuman el riesgo por una lesión y al mismo tener que pagar. Eso no me parece justo”. Archivado como: Estados Unidos vs Japón