¿Estados Unidos se apodera de la Liga MX?
Publicado el 12/11/2025 a las 09:33
En apenas cuatro meses, dos clubes de la Liga MX —Querétaro y Atlético San Luis— han pasado a manos de inversionistas estadounidenses, reflejando una tendencia que ya se consolida: Estados Unidos está comprando influencia dentro del balompié mexicano.
Inversores estadounidenses ganan terreno en la Liga MX
En julio, Innovatio Capital, encabezado por Marc Spiegel, adquirió al Querétaro FC, mientras que este lunes Apollo Sports Capital, dirigida por Al Tylis, concretó la compra del Atlético de Madrid, operación que incluye también sus filiales: Atlético San Luis (México) y Atlético Ottawa (Canadá).
Tylis, además, es accionista del Necaxa, donde también participa la actriz Eva Longoria.
Lo que ha generado preocupación en la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) por un posible caso de multipropiedad.
A los ya conocidos grupos Pachuca (León–Pachuca), Orlegi (Atlas–Santos) y TV Azteca (Mazatlán–Puebla), se sumaría ahora la relación Necaxa–San Luis, bajo vínculos financieros comunes.
La FMF anunció que revisará la transacción de Apollo para evaluar si cumple con la normativa vigente.
Sin embargo, el fenómeno parece ir más allá de un caso aislado: Estados Unidos ve en México un terreno fértil para expandir su capital deportivo.
Por qué México resulta tan atractivo para los inversores
La explicación es sencilla: comprar un club mexicano es mucho más barato que adquirir una franquicia en Estados Unidos.
Mientras una franquicia promedio de la NBA cuesta alrededor de 6.5 mil millones de dólares, y una de la NFL asciende a 7 mil millones, el Querétaro fue adquirido por apenas 120 millones de dólares, una fracción del costo.
Incluso el club más barato de la MLS, los Colorado Rapids, está valorado en 415 millones, más del triple del precio pagado por Spiegel en México.
El contraste ha despertado el interés de fondos de inversión que buscan oportunidades de crecimiento en ligas con alto potencial comercial, como la Liga MX.
A esto se suma el gigantesco mercado hispano en Estados Unidos, donde millones de aficionados consumen fútbol mexicano.
Los ratings televisivos de la Liga MX en ese país superan a los de la mayoría de ligas internacionales, excepto la Premier League inglesa.
“Varios equipos mexicanos tienen más seguidores en Estados Unidos que los propios clubes de la MLS”, destaca Eric Gómez en su análisis para ESPN.
La expansión binacional del fútbol mexicano
El fenómeno no solo es económico, sino también cultural.
Equipos fronterizos como Xolos de Tijuana o FC Juárez ya operan como entidades binacionales, atrayendo miles de aficionados que cruzan desde ciudades estadounidenses como San Diego o El Paso para asistir a sus partidos.
En el caso del Querétaro, Innovatio Capital ya explora estrategias comerciales en Los Ángeles y Miami, incluyendo tiendas temáticas y cafés dedicados al club.
De esta manera, el fútbol mexicano se proyecta como una liga con presencia en ambos lados de la frontera, un modelo que podría anticipar una integración comercial sin precedentes entre la Liga MX y el mercado estadounidense.
El interés global y la influencia de Apollo
La tendencia no es exclusiva de México. En Europa, empresarios estadounidenses controlan equipos históricos como Chelsea, Arsenal, Manchester United o AC Milan.
Ahora, con la adquisición del Atlético de Madrid, Apollo Sports Capital consolida una red que abarca España, Canadá y México, posicionándose estratégicamente en el continente.
El control del Atlético San Luis le otorga a Apollo una voz directa en las decisiones económicas de la Liga MX, especialmente en los planes de centralización de derechos televisivos y creación de un fondo de inversión post-Mundial 2026.
Según el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, la liga está valuada en 13 mil millones de dólares, cifra que podría elevarse tras la Copa del Mundo.
Este escenario abre la puerta a mayor participación de fondos extranjeros y, por ende, a una reconfiguración del mapa de poder en el fútbol mexicano.
¿Hacia una Liga MX “gentrificada”?
El artículo de Gómez plantea una reflexión de fondo: la posibilidad de que la Liga MX entre en un proceso de gentrificación deportiva, en el que consorcios internacionales tomen control de equipos locales y definan el rumbo del fútbol mexicano desde fuera del país.
Lo que comenzó como una oportunidad de inversión se perfila ahora como una reconfiguración estructural del balompié nacional.
Con más capital extranjero entrando y los clubes mexicanos abiertos a nuevas alianzas, la pregunta ya no es si Estados Unidos influirá en la Liga MX, sino qué tan profundo llegará su control en los próximos años.
