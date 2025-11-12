¿Estados Unidos se apodera de la Liga MX?

El fútbol mexicano vive un momento de transformación histórica.

En apenas cuatro meses, dos clubes de la Liga MX —Querétaro y Atlético San Luis— han pasado a manos de inversionistas estadounidenses, reflejando una tendencia que ya se consolida: Estados Unidos está comprando influencia dentro del balompié mexicano.

Inversores estadounidenses ganan terreno en la Liga MX

En julio, Innovatio Capital, encabezado por Marc Spiegel, adquirió al Querétaro FC, mientras que este lunes Apollo Sports Capital, dirigida por Al Tylis, concretó la compra del Atlético de Madrid, operación que incluye también sus filiales: Atlético San Luis (México) y Atlético Ottawa (Canadá).

Tylis, además, es accionista del Necaxa, donde también participa la actriz Eva Longoria.

Lo que ha generado preocupación en la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) por un posible caso de multipropiedad.

A los ya conocidos grupos Pachuca (León–Pachuca), Orlegi (Atlas–Santos) y TV Azteca (Mazatlán–Puebla), se sumaría ahora la relación Necaxa–San Luis, bajo vínculos financieros comunes.

La FMF anunció que revisará la transacción de Apollo para evaluar si cumple con la normativa vigente.

Sin embargo, el fenómeno parece ir más allá de un caso aislado: Estados Unidos ve en México un terreno fértil para expandir su capital deportivo.

Por qué México resulta tan atractivo para los inversores

La explicación es sencilla: comprar un club mexicano es mucho más barato que adquirir una franquicia en Estados Unidos.

Mientras una franquicia promedio de la NBA cuesta alrededor de 6.5 mil millones de dólares, y una de la NFL asciende a 7 mil millones, el Querétaro fue adquirido por apenas 120 millones de dólares, una fracción del costo.

Incluso el club más barato de la MLS, los Colorado Rapids, está valorado en 415 millones, más del triple del precio pagado por Spiegel en México.

El contraste ha despertado el interés de fondos de inversión que buscan oportunidades de crecimiento en ligas con alto potencial comercial, como la Liga MX.

A esto se suma el gigantesco mercado hispano en Estados Unidos, donde millones de aficionados consumen fútbol mexicano.

Los ratings televisivos de la Liga MX en ese país superan a los de la mayoría de ligas internacionales, excepto la Premier League inglesa.

“Varios equipos mexicanos tienen más seguidores en Estados Unidos que los propios clubes de la MLS”, destaca Eric Gómez en su análisis para ESPN.