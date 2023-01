El Pentágono ofreció los detalles

Hace un par de días, autoridades oficiales confirmaron la gran cifra que ahora ha generado incertidumbre, pánico y diversos cuestionamientos en torno al tema. ¿El final está cerca? Estados Unidos reporta al menos 510 avistamientos de ovnis.

Según detalles de la Agencia The Associated Press, Estados Unidos ha recolectado 510 reportes de objetos voladores no identificados, muchos de ellos en espacios aéreos de importancia militar. Aunque no existe evidencia de que sean extraterrestres, los objetos siguen siendo una amenaza, dijo el gobierno en un reporte desclasificado el jueves.

El Pentágono abrió el año pasado la Oficina de Resolución de Anomalías (AARO por sus iniciales en inglés), la cual se dedica exclusivamente a la recepción y análisis de todos estos reportes de fenómenos no identificados, muchos de los cuales han sido informados por pilotos militares.

La oficina colabora con agencias de inteligencia para evaluar más a fondo dichos incidentes. Los eventos “siguen ocurriendo en espacio aéreo restringido o delicado, lo que pone de relieve posibles preocupaciones en cuanto a la seguridad de vuelos o actividades de recolección enemigas”, dijo la Dirección de Inteligencia Nacional (ODNI por sus siglas en inglés) en su reporte de 2022.