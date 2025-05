EE.UU. presenta su nueva piel para la Copa Oro 2025

U.S. Soccer presentó oficialmente el jersey que portará la Selección Masculina en la Copa Oro 2025.

El diseño fue revelado con el lema: “Inspirado por su energía, inspirado en el estilo callejero, ha llegado el kit Heartbeat.”

El uniforme rompe con versiones anteriores, ahora con líneas verticales delgadas en tonos rojos y azules.

El fondo azul oscuro resalta el nuevo estilo urbano que busca conectar con la afición más joven.

Inspired by our players.

Worn by our fans.

Designed by Nike.

— U.S. Soccer (@ussoccer) May 13, 2025