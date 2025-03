Estados Unidos deporta a una doctora libanesa por asistir al funeral del líder de Hizbulá

El Departamento de Seguridad Nacional no ha indicado si Alawieh ha sido acusada de algún delito o ha violado las leyes de inmigración, señaló además el Times.

Un tribunal pospuso una audiencia prevista para hoy del caso por petición del abogado de la médico.

Quién, según la agencia de ‘EFE’, pidió a la corte más tiempo para prepararse.

Mientras estaba visitando a su familia, el consulado de EEUU en ese país le expidió a Alawieh un visado H1-B.

Rasha Alawieh, a Lebanese doctor and Brown University professor here on a visa, just got DEPORTED after feds found out she attended a funeral for HEZBOLLAH TERROR CHIEF Hassan Nasrallah in Lebanon. pic.twitter.com/XGo6HOqwTO

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) March 17, 2025