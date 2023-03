Videos mostraron las supuestas explosiones

El departamento de Defensa dijo que la comunidad de inteligencia había determinado que el vehículo aéreo no tripulado era de origen iraní. “Los ataques aéreos se efectuaron en respuesta al ataque de hoy y a una serie de incursiones recientes contra las fuerzas de la Coalición en Siria” a cargo de grupos afiliados a la Guardia Revolucionaria, señaló Austin.

Videos difundidos durante la noche en redes sociales supuestamente muestran las explosiones en Deir Ez-Zor, una estratégica provincia de Siria que tiene yacimientos petroleros y se ubica en la frontera con Irak, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press. El general del ejército estadounidense Michale “Erik” Kurilla, jefe del Comando Central del ejército estadounidense, advirtió que las fuerzas de su país podrían efectuar ataques adicionales si es necesario. “Estamos preparados para ampliar las opciones frente a ataques iraníes adicionales”, afirmó Kurilla en un comunicado obtenido por The Associated Press. Archivado como: Estados Unidos bombardea en Siria.