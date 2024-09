Estados Unidos advierte sobre posibles acciones contra Irán.

El Pentágono ha emitido un contundente aviso sobre las medidas que tomará Estados Unidos si Irán amenaza sus intereses en Oriente Medio.

En un comunicado, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, anunció que el país reforzará su capacidad de defensa aérea en la región y tiene tropas adicionales en espera para su posible despliegue ante cualquier contingencia. Así lo reportó el medio EFE.

Además, Austin subrayó la determinación de EE.UU. para evitar que Irán y sus aliados «se aprovechen de la situación» actual, que se ha intensificado con los recientes bombardeos de Israel en el Líbano.

«Si Irán o sus representantes utilizan este momento para atacar a nuestro personal o intereses, tomaremos todas las medidas necesarias para defender a nuestro pueblo», afirmó.

U.S. Defense Secretary Lloyd Austin has issued orders that will move more military aircraft to the Middle East and will out U.S. troops on a heightened readiness to deploy to the region.

Most of them would move from bases in Europe to the Middle East.

September 29, 2024